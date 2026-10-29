На улице Вадинской в Пензе обустроили освещение спортплощадки

В Терновке на спортивной площадке на улице Вадинской (у школы № 59) завершили обустройство освещения. Там установили 3 светоточки.

Спортплощадка с прорезиненным покрытием появилась на Вадинской минувшим летом. Ее площадь - 105 кв. м. Там установили тренажеры, брусья и скамьи.

«Аналогичные работы ведутся на улице Счастливой. В настоящее время смонтированы 3 опоры, осталось завершить прокладку воздушной линии СИП и размещение светильников. Завершить весь объем планируется к концу следующей недели», - сообщили в администрации Пензы.

Ранее глава города Олег Денисов заявлял о планах до начала декабря организовать еще 15 светоточек на улице Усадебной (Заря).

Также до конца года собираются восстановить освещение вдоль школы № 66.