На улице Вадинской в Пензе обустроили освещение спортплощадки

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На улице Вадинской в Пензе обустроили освещение спортплощадки
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В Терновке на спортивной площадке на улице Вадинской (у школы № 59) завершили обустройство освещения. Там установили 3 светоточки.

Спортплощадка с прорезиненным покрытием появилась на Вадинской минувшим летом. Ее площадь - 105 кв. м. Там установили тренажеры, брусья и скамьи.

На улице Вадинской в Пензе обустроили освещение спортплощадки

«Аналогичные работы ведутся на улице Счастливой. В настоящее время смонтированы 3 опоры, осталось завершить прокладку воздушной линии СИП и размещение светильников. Завершить весь объем планируется к концу следующей недели», - сообщили в администрации Пензы.

Ранее глава города Олег Денисов заявлял о планах до начала декабря организовать еще 15 светоточек на улице Усадебной (Заря).

Также до конца года собираются восстановить освещение вдоль школы № 66.

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