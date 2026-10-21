На улицах Пензы продолжается установка новых светильников

Общество

На улицах Пензы продолжается установка новых светильников
Печать
Max

В Пензе продолжают расширять сети наружного освещения. О ходе работ глава города Олег Денисов рассказал в среду, 21 октября.

«Подрядная организация уже смонтировала новые светильники на двух крупных объектах: от остановки «Пристань» до конечной «Барковка» (второй этап) и от улицы Высокой вдоль Зеленодольской до остановки «Совхоз-Техникум», - написал он на своих страницах в соцсетях.

На первом участке фонари уже работают, на втором свет планируют включить до конца октября.

Кроме того, дополнительные светильники установили в районе проспекта Строителей, 34 и 160, на Ладожской, 11 и 43, на тропинке у дома № 41 на Российской, на участке от Московской, 84, до Володарского, 67.

«Расширяем сети на улице Усадебной. До начала декабря рассчитываем организовать там еще 15 светоточек. Освещение появится и на новых спортивных зонах по улицам Вадинской и Счастливой. На первом участке опоры уже установлены, второй объект в работе», - добавил Олег Денисов.

Помимо прочего, до конца года планируется восстановить освещение вдоль школы № 66.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
освещение фонарь светильник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!