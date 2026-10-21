На улицах Пензы продолжается установка новых светильников

В Пензе продолжают расширять сети наружного освещения. О ходе работ глава города Олег Денисов рассказал в среду, 21 октября.

«Подрядная организация уже смонтировала новые светильники на двух крупных объектах: от остановки «Пристань» до конечной «Барковка» (второй этап) и от улицы Высокой вдоль Зеленодольской до остановки «Совхоз-Техникум», - написал он на своих страницах в соцсетях.

На первом участке фонари уже работают, на втором свет планируют включить до конца октября.

Кроме того, дополнительные светильники установили в районе проспекта Строителей, 34 и 160, на Ладожской, 11 и 43, на тропинке у дома № 41 на Российской, на участке от Московской, 84, до Володарского, 67.

«Расширяем сети на улице Усадебной. До начала декабря рассчитываем организовать там еще 15 светоточек. Освещение появится и на новых спортивных зонах по улицам Вадинской и Счастливой. На первом участке опоры уже установлены, второй объект в работе», - добавил Олег Денисов.

Помимо прочего, до конца года планируется восстановить освещение вдоль школы № 66.