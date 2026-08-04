В Пензенском районе вернули долги сотрудникам строительной компании

Компания, осуществляющая деятельность в сфере строительства и ремонта в Пензенском районе, выплатила долги по зарплате работникам после вмешательства прокуратуры.

Организация нарушала сроки перечисления денег систематически.

«За период с февраля по апрель 2026 года перед 39 работниками образовался долг в размере более 4 млн рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган внес представление руководителю компании и привлек его к административной ответственности. За невыплату людям денег в срок мужчину оштрафовали на 10 000 рублей.

«Задолженность перед работниками полностью погашена», - подчеркнули в прокуратуре.