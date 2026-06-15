В Кузнецке в ДТП пострадал молодой мотоциклист

На улице Стекловской в Кузнецке случилось ДТП с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, в 14:23 14 июня столкнулись кроссовер Changan под управлением женщины 1972 года рождения и мотоцикл SYCMCC, на котором ехал юноша 2008 года рождения.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ по Пензенской области.

11 июня в Кузнецке напротив дома № 289 столкнулись 27-летний мужчина, управлявший электросамокатом Kugoo, и 58-летний велосипедист. Пожилого мужчину увезли в больницу, водителю самоката оказали помощь на месте.