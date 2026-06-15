Лоси показали пример дисциплины на трассе под Пензой

Двое лосей едва ли не по всем правилам пересекли трассу Р-208 на участке вблизи Кривозеровки под Пензой. Видеозапись появилась в Сети в ночь на понедельник, 15 июня, в 2:42.

«Почти по ПДД переходили а/д Тамбов - Пенза около остановки «Общество «Мичуринец», - сообщил владелец регистратора.

На кадрах видно, как животные в паре шагов от зебры аккуратно пересекают проезжую часть. Достигнув другой стороны, они ускоряются и исчезают в лесу.

Не все дорожные встречи с дикими копытными заканчиваются так же благополучно. Так, 23 и 24 мая лоси погибли в 5 ДТП. Аварии случились в Белинском (2), Пензенском (1), Бессоновском (1) и Спасском (1) районах.

За неделю до того под колесами автомобилей закончилась жизнь 4 лосей - в Белинском и Лопатинском районах.