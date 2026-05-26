В Пензенской области за выходные погибли 5 лосей

За минувшие выходные в Пензенской области произошло 5 ДТП с участием лосей. Все животные погибли, сообщили в региональном минлесхозе во вторник, 26 мая.

Аварии случились в Белинском (2), Пензенском (1), Бессоновском (1) и Спасском (1) районах.

«Сейчас в регионе продолжается период повышенной активности лосей, когда вероятность их выхода на дороги наиболее высока. Будьте предельно осторожны и внимательны за рулем! Соблюдайте скоростной режим и следите за дорожными знаками. Берегите себя и диких животных!» - обратились к водителям в министерстве.

ДТП с лосями резко участились. В прошлые выходные 2 животных погибли на территории Белинского и Лопатинского районов, в позапрошлые - в Пензенском и Сосновоборском районах.

Ранее в Пензенской области подвели итоги зимнего учета животных. По последним данным, в лесах насчитывается 9,7 тыс. особей лося.