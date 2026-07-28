В Пензе конфликт из-за колонки на АЗС закончился приездом Росгвардии

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В Пензе конфликт из-за колонки на АЗС закончился приездом Росгвардии
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В Пензе 31-летний водитель Skoda Rapid и 47-летний водитель Renault Duster поспорили из-за места в очереди на АЗС. Успокаивать их пришлось сотрудникам Росгвардии.

Конфликт произошел в вечернее время на заправке в Железнодорожном районе. Мужчины не сошлись во мнениях о том, кто из них первым должен подъехать к топливораздаточной колонке.

«По предварительной информации, в ходе ссоры 47-летний мужчина подошел к автомобилю оппонента, попытался открыть дверь и несколько раз ударил по транспортному средству. В ответ 31-летний водитель распылил в его сторону содержимое газового баллончика», - рассказали в Росгвардии.

Сотрудники АЗС нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место выехал экипаж вневедомственной охраны.

Росгвардейцы пресекли дальнейшие противоправные действия водителей. Разбираться с участниками инцидента будет полиция.

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