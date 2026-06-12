Пензенец назвал опасными инсталляции на улице Славы

Праздничные инсталляции в виде звезд, которые установили в пешеходной зоне улицы Славы, представляют большую опасность, такое мнение высказал житель Пензы.

«Люди идут, отвлекаясь на телефоны, просто на разговоры, взрослые и дети катаются на самокатах, очень легко наткнуться на острые углы этих звезд», - написал мужчина на странице городской администрации во «ВКонтакте».

Пензенец предложил убрать инсталляции на газоны, где нет опасности наткнуться на них.

Представитель управления градостроительства и архитектуры ответил, что звезды собираются демонтировать после 14 июня.

«Администрация города учтет ваше предложение при установке данных арт-объектов в будущем», - сообщил он.

Ранее стало известно, что в Пензе на демонтаж декоративных конструкций, посвященных Дню Победы, выделено 957 406 рублей. Их установка в апреле стоила 874 390.