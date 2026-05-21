В Пензе на месте спиленной шелковицы посадили туи

Студенты Многопрофильного колледжа ПГУ высадили около учебного корпуса № 16 на улице Карла Маркса туи. На этом месте еще недавно росла шелковица.

Дерево спилили 29 апреля. Произошедшее возмутило общественность.

«Это же нужно было додуматься - взять и спилить взрослое плодоносящее дерево шелковицы - практически единственное такое дерево на весь город!!! Это как же надо не любить нашу природу. На фото видно, что пень от дерева совершенно здоровый - расти и расти, радовать детишек и кормить наших птиц летом спелыми ягодами шелковицы... Увы, не судьба...» - высказался председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

В ПГУ заявили, что шелковица угрожала безопасности студентов из-за аварийного наклона.

По данным регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), теперь известно только одно место, где шелковицу можно встретить в Пензе, - около городской администрации.

В ПГУ сообщили, что на опустевшей площадке высадили туи, а рядом с ними растет молодое дерево шелковицы. «За ним будут ухаживать садовники университета, следя за ростом и состоянием растения», - пообещали в вузе.