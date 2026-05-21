Пензенец засудил ТСЖ из-за плесени и сырости в квартире

В Пензе ТСЖ должно выплатить жильцу более 100 000 рублей. В квартире мужчины появилась плесень из-за бездействия обслуживающей организации.

Пензенец живет в многоэтажке на улице Ладожской. С зимы 2023 года на стенах его кухни и двух комнат периодически образуется плесень. В квартире постоянная сырость.

Мужчина обратился в ТСЖ и попросил отремонтировать межпанельные швы. В 2024 году председатель правления составил акт, подтверждающий повреждение отделки квартиры, однако организация не приняла никаких мер для устранения проблем.

На суде пензенец потребовал взыскать с ТСЖ сумму ущерба и обязать его загерметизировать стыки стеновых панелей.

Суд проанализировал представленные материалы и пришел к выводу, что обслуживающая организация виновата в проблемах жильца и должна была восстановить герметичность межпанельных швов.

«Между тем установлено, что причиной образования плесени является в том числе нарушение воздухообмена в помещении ввиду установленной собственником кухонной вытяжки», - сообщили в Пензенском областном суде.

Так как в появлении плесени отчасти виноват сам пензенец, сумму возмещения решено было уменьшить вдвое.

С ТСЖ в пользу истца взыскали 125 000 рублей. В сумму входят возмещение ущерба, судебные расходы и штраф. Также организацию обязали отремонтировать межпанельные швы до 1 июля 2026 года.

ТСЖ обжаловало решение. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда оставила его без изменения.