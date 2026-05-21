В сквере Дружбы осталась только одна лавочка

Жителям Шуиста не хватает лавочек в сквере Дружбы. На всей территории осталась только одна, пожаловалась горожанка на странице главы Пензы Олега Денисова во «ВКонтакте».

Женщину интересовал вопрос, почему уличную мебель убрали.

На обращение ответил представитель городского управления ЖКХ. «Работы по установке лавочек в сквере Дружбы планируется завершить до 30 мая текущего года», - сообщил он.

В Пензе коммунальщики убирают скамейки с улиц на зимний период. Мебель исчезает из центральных скверов, с улицы Московской, площади Ленина.

С наступлением тепла скамейки возвращают. Как правило, работы завершают в мае.