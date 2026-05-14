В ПГУ заявили, что шелковица угрожала безопасности студентов

Шелковица на улице Карла Маркса была спилена для обеспечения безопасности сотрудников и студентов многопрофильного колледжа ПГУ, который располагается поблизости. Об этом в четверг, 14 мая, заявили в госуниверситете.

Дерево спилили 29 апреля рядом с учебным корпусом № 16. Отмечается, что оно уже достигло значительных размеров при потенциальной высоте до 15 метров.

«Деформация ствола привела к аварийному наклону, из-за чего значительная часть кроны нависала над территорией корпуса. Этот фактор создавал прямую угрозу безопасности, учитывая высокую ежедневную проходимость обучающихся, в том числе несовершеннолетних. На площадке перед корпусом часто проводятся массовые мероприятия, что еще больше осложняло ситуацию.

Пик риска был достигнут в зимний период. Аномальные осадки приводили к облому веток, которые не выдерживали веса снега», - отметили в ПГУ.

Администрация колледжа направила в ректорат обращение, на основании которого оформили запрос в профильные ведомства для оценки состояния дерева.

«Был проведен детальный анализ ствола, угла наклона и потенциальных рисков. По итогам обследования дерево официально признано аварийным», - добавили в вузе.

В ближайшее время на месте шелковицы планируют высадить что-то другое.

По данным регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), уникальная для города шелковица ранее входила в зону ботанического сада.

«При постройке райкома в 1970-х годах часть территории сада была отрезана, но это дерево продолжало расти, пока кое-кому не помешало», - пояснили в обществе, уточнив, что теперь известно только одно место, где шелковицу можно встретить в Пензе, - около городской администрации.

Произошедшее возмутило общественность.

«Это же нужно было додуматься - взять и спилить взрослое плодоносящее дерево шелковицы - практически единственное такое дерево на весь город!!! Это как же надо не любить нашу природу. На фото видно, что пень от дерева совершенно здоровый - расти и расти, радовать детишек и кормить наших птиц летом спелыми ягодами шелковицы... Увы, не судьба...» - высказался председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.