После вмешательства прокуратуры в Бессоновке отремонтировали дорогу

Из жизни

После вмешательства прокуратуры в Бессоновке отремонтировали дорогу
Печать
Max

Жители Бессоновки долго не могли добиться ремонта дороги на улице Магистральной. В дело вмешалась прокуратура.

По обращению местного жителя надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Все жалобы сельчан получили подтверждение. Проезд машин был затруднен из-за многочисленных повреждений полотна. По сути, оно отсутствовало.

После вмешательства прокуратуры в Бессоновке отремонтировали дорогу

По той же причине повышался риск ДТП.

«По требованию надзорного ведомства проведены работы по грейдированию и отсыпке песчано-гравийной смесью дорожного полотна», - сообщили в областной прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры в Бессоновке отремонтировали дорогу

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бессоновка дорога прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!