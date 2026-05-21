После вмешательства прокуратуры в Бессоновке отремонтировали дорогу

Жители Бессоновки долго не могли добиться ремонта дороги на улице Магистральной. В дело вмешалась прокуратура.

По обращению местного жителя надзорное ведомство провело проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Все жалобы сельчан получили подтверждение. Проезд машин был затруднен из-за многочисленных повреждений полотна. По сути, оно отсутствовало.

По той же причине повышался риск ДТП.

«По требованию надзорного ведомства проведены работы по грейдированию и отсыпке песчано-гравийной смесью дорожного полотна», - сообщили в областной прокуратуре.