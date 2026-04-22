В Пензе бездомному мужчине выдали продукты и вещи

В Пензе соцработники во время рейда по профилактике бродяжничества и попрошайничества обнаружили бездомного мужчину в Октябрьском районе.

Документов, удостоверяющих личность, у него не оказалось.

«Мужчине выдали продуктовый набор, вещи, оказали консультативную помощь, объяснили порядок и условия приема лиц без определенного места жительства в дом ночного пребывания», - рассказали в администрации Пензы.

Бездомного предупредили, что нельзя проникать в расселенные здания. Ему напомнили правила пожарной безопасности и вручили памятки.

Зимой в Пензе работал пункт обогрева, расположенный в 5-м Виноградном проезде, 22, на базе центра срочной социальной помощи. Туда могли обратиться лица без определенного места жительства и граждане, оказавшиеся в экстремальной жизненной ситуации. Им предоставляли горячее питание и теплую одежду.