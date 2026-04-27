В Пензе борются с крысами на контейнерных площадках

В Пензе обработали контейнерные площадки для снижения численности грызунов, сообщили в городской администрации.

Сотрудники подрядной организации обошли улицы Клары Цеткин, Антонова, Бакунина, Суворова, Володарского, Дзержинского, Егорова, Чаадаева и др.

С грызунами борются, чтобы предотвратить распространение инфекционных и паразитарных заболеваний.

Ранее стало известно, что в городах России зафиксирован всплеск геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую еще называют мышиной. Заразиться ею можно, если не помыть руки после контакта с мышью или через ее мочу и фекалии.

Грызуны стремятся жить ближе к человеку, потому что их основной источник питания - бытовые отходы и корм, который оставляют бродячим животным.