В Пензе борются с крысами на контейнерных площадках

Из жизни

Печать
Max

В Пензе обработали контейнерные площадки для снижения численности грызунов, сообщили в городской администрации.

Сотрудники подрядной организации обошли улицы Клары Цеткин, Антонова, Бакунина, Суворова, Володарского, Дзержинского, Егорова, Чаадаева и др.

С грызунами борются, чтобы предотвратить распространение инфекционных и паразитарных заболеваний.

Ранее стало известно, что в городах России зафиксирован всплеск геморрагической лихорадки с почечным синдромом, которую еще называют мышиной. Заразиться ею можно, если не помыть руки после контакта с мышью или через ее мочу и фекалии.

Грызуны стремятся жить ближе к человеку, потому что их основной источник питания - бытовые отходы и корм, который оставляют бродячим животным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
помойка мусор крыса
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!