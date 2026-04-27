Жительнице Иссинского района придется вернуть пособия

В Иссинском районе от 37-летней местной жительницы потребовали вернуть полученные пособия. Ее признали виновной в мошенничестве.

Женщина оформила фиктивную регистрацию в Ненецком автономном округе и через портал «Госуслуги» оформила ежемесячную выплату на несовершеннолетнего ребенка. В качестве адреса она указала п. Бугрино, где никогда не проживала.

С июля по сентябрь 2023 года злоумышленница незаконно получила более 189 000 рублей.

Когда афера раскрылась, в отношении сельчанки возбудили уголовное дело. Прокурор потребовал взыскать с нее всю сумму в пользу регионального отделения СФР.

«Иск удовлетворен. Исполнение судебного решения поставлено на контроль надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.