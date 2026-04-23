Пензенец дошел до суда из-за лая собак в соседской квартире

Пензенец через суд добился компенсации морального вреда, причиненного соседкой, которая содержит 3 собак.

Женщина живет в квартире под истцом. По его утверждению, с июля 2023 года слышится постоянный шум от лая и воя животных, из-за этого днем невозможно отдохнуть, ночью нельзя спокойно спать.

Кроме того, горожанка получила лицензию на разведение собак и у нее периодически появляются щенки, от которых шум усиливается.

У мужчины начались проблемы со сном, головные боли, из-за чего он обращался к врачам. Сейчас пензенец вынужден принимать препараты для нормализации сна.

Мужчина наведывался к хозяйке животных с просьбами о тишине, но та никак не реагировала. Он обращался и в администрацию Пензы, и в полицию, после чего в отношении женщины составили административные протоколы.

При этом пензенец не отрицал, что в многоквартирном доме жалобы на слышимость лая собак предъявляет он один.

Горожанин попросил суд запретить женщине разводить и содержать собак и взыскать с нее компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 рублей.

Пензячка на суде подтвердила, что у нее 3 собаки и сосед, с тех пор как переехал в их дом, постоянно жалуется. Во избежание конфликта она подрезала двум животным (цвергпинчерам) голосовые связки, третьему (доберману) в силу возраста проводить такую операцию нельзя, поэтому пес изредка лает.

Так как истец не представил доказательств невозможности содержания ответчиком в квартире трех собак либо нарушения ею санитарных норм и правил, ему было отказано в удовлетворении требований в этой части.

Моральный вред оценили в 10 000 рублей, сообщили в Первомайском районном суде.