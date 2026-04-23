В Никольском районе заметили редкую краснокнижную птицу

В Никольском районе заметили серого журавля, сообщили в четверг, 23 апреля, в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Птицу заметил работник Никольского лесхоза, когда обходил охотничий участок. Журавль кормился на поле.

«Это большая редкость и прекрасная новость для всех любителей природы», - прокомментировали в министерстве.

Серый журавль занесен в региональную Красную книгу. Никольский район - одно из мест обитания птицы. Ежегодно там можно встретить несколько гнездящихся пар.

Как правило, серые журавли прилетают в апреле и выбирают для жизни леса, где есть заболоченные территории.