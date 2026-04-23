В Никольском районе заметили редкую краснокнижную птицу

Из жизни

В Никольском районе заметили редкую краснокнижную птицу
Печать
Max

В Никольском районе заметили серого журавля, сообщили в четверг, 23 апреля, в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Птицу заметил работник Никольского лесхоза, когда обходил охотничий участок. Журавль кормился на поле.

«Это большая редкость и прекрасная новость для всех любителей природы», - прокомментировали в министерстве.

Серый журавль занесен в региональную Красную книгу. Никольский район - одно из мест обитания птицы. Ежегодно там можно встретить несколько гнездящихся пар.

Как правило, серые журавли прилетают в апреле и выбирают для жизни леса, где есть заболоченные территории.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
птица лес минлесхоз
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!