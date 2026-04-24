Нападение бойцовой собаки: в пользу малыша взыскали крупную сумму

В Пензе в пользу 3-летнего ребенка, укушенного собакой бойцовой породы, взыскали крупную сумму денег.
Животное, оставленное владельцем без присмотра, напало на малыша 1 июня прошлого года рядом с домом № 66 на улице Ангарской (Маяк).
Пес в ошейнике целенаправленно подбежал к матери с сыном, медленно шедшим по дороге. Женщина подняла мальчика на руки, но собака схватила его зубами за ногу и опрокинула на асфальт. Животное отпустило ребенка и убежало, только когда на помощь пришел мужчина.
Мальчик получил укушенные раны, ему потребовалась помощь медиков.
Законный представитель ребенка обратился в прокуратуру с жалобой, указав, что мальчик также испытал нравственные страдания.
Добровольно возместить моральный вред хозяин пса отказался, поэтому надзорный орган подал иск в суд.
«Заявленные требования удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 150 000 рублей. Денежные средства выплачены в полном объеме», - сообщили в областной прокуратуре.