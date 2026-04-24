Нападение бойцовой собаки: в пользу малыша взыскали крупную сумму

Из жизни

Печать
Max

В Пензе в пользу 3-летнего ребенка, укушенного собакой бойцовой породы, взыскали крупную сумму денег.

Животное, оставленное владельцем без присмотра, напало на малыша 1 июня прошлого года рядом с домом № 66 на улице Ангарской (Маяк).

Пес в ошейнике целенаправленно подбежал к матери с сыном, медленно шедшим по дороге. Женщина подняла мальчика на руки, но собака схватила его зубами за ногу и опрокинула на асфальт. Животное отпустило ребенка и убежало, только когда на помощь пришел мужчина.

Мальчик получил укушенные раны, ему потребовалась помощь медиков.

Законный представитель ребенка обратился в прокуратуру с жалобой, указав, что мальчик также испытал нравственные страдания.

Добровольно возместить моральный вред хозяин пса отказался, поэтому надзорный орган подал иск в суд.

«Заявленные требования удовлетворены, в пользу ребенка взыскано 150 000 рублей. Денежные средства выплачены в полном объеме», - сообщили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок животное суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!