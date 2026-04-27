28 апреля жителей Пензенской области ждет некомфортная погода

28 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -1...+4 градуса, местами ожидаются небольшой дождь и мокрый снег. Днем ртутные столбики поднимутся до +6...+11 градусов, в большинстве районов пройдет слабый дождь.

К ночи на среду прогнозируется -2...+3, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Временами его порывы могут достигать 15-20 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область останется под влиянием циклонов.