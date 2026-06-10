Жительница Кондоля получит компенсацию за ожидание квартиры

Жительница Кондоля получит компенсацию за долгое ожидание жилья. Сельчанка не могла добиться предоставления помещение почти 3 года.

Дом, где изначально жила женщина, не раз признавали подлежащим сносу как аварийный. 21 ноября 2016 года там случился пожар, после чего было вынесено постановление о расселении.

В 2023-м районный суд обязал администрацию предоставить сельчанке жилье, равнозначное старому, по договору социального найма. Решение осталось неисполненным, и она подала иск в областной суд, потребовав компенсацию.

Представитель сельсовета с требованиями не согласился. Местный бюджет крайне ограничен, свободного жилья в распоряжении немного - все вместе объективно не позволяет вовремя обеспечить заявительницу помещением. К тому же от предлагаемых вариантов она сама отказывалась. Есть бесхозяйная квартира, но ее нужно оформить.

В ходе рассмотрения спора выяснилось, что администрации уже предоставляли отсрочку, а за неисполнение обязательств оштрафовали на 430 000 рублей. Срок ожидания нового жилья составил 2 года и 11 месяцев, что нельзя признать разумным, отметили в облсуде.

В итоге меры, принятые кондольской администрацией, не сочли достаточными и эффективными. Чиновников обязали заплатить женщине 50 000 рублей за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета муниципального образования.