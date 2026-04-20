«Арбековский пролив»: пензенец ждал помощи на крыше машины

В ночь на 20 апреля снова напомнил о себе Арбековский пролив - так пензенцы в шутку называют дорогу у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей, которую регулярно затапливает.

На этот раз причиной стала вода, пришедшая из Цыганского Поселка, предположили горожане.

Некоторые автомобили, пытаясь преодолеть «пролив», не справились с гидроударом и остались посреди дороги. «Пролив Ла-Леруанш на Гидроударной улице в Арбекове - есть пострадавшие», «Не все смогли «переплыть» улицу у «Лемана Про» - так подписали пензенцы видео с места, выложенные в соцсетях.

Одному из водителей пришлось ждать помощи на крыше своей машины. «В итоге трактор спас мужчину, посадив его на ковш», - уточнили очевидцы.

Ранее замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов признал, что дорогу у гипермаркета «Лемана Про» будет затапливать и впредь. Ливневка отсутствует. «Там проходят сети канализации. При небольших осадках они успевают отводить воду, при сильных осадках не справляются», - сообщил чиновник.

