Ильдар Усманов: Дорогу у «Лемана Про» будет затапливать и дальше

В Пензе дорогу у гипермаркета «Лемана Про» между проспектами Победы и Строителей, которая уходит под воду во время ливней, будет постоянно затапливать впредь. Сделать с этим ничего нельзя, признал замглавы администрации города Ильдар Усманов.

Тему на заседании комиссии думы в четверг, 9 апреля, затронул депутат Борис Панин.

«После сильных дождей машины там плавают. Можно как-то решить эту проблему?» - поинтересовался народный избранник.

Усманов ответил, что ливневки на этой территории нет. «Там проходят сети канализации. При небольших осадках они успевают отводить воду, при сильных осадках не справляются», - сообщил он.

На протяжении нескольких лет пензенские автомобилисты попадают в своеобразную ловушку на этом участке. Нередки ситуации, когда случается гидроудар (при попадании большого количества жидкости в цилиндры и камеры сгорания двигателя возникает резкий скачок давления, приводящий к повреждению внутренних деталей). Такое произошло, к примеру, 5 апреля.