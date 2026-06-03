Пензенец не смог избежать штрафа за парковку у мусорной площадки

Житель Пензы не смог через суд добиться отмены штрафа. Его обязали заплатить 3 000 рублей за препятствие вывозу мусора.

Согласно составленному протоколу, мужчина припарковался около контейнерной площадки, перекрыв проезд спецтехнике. Материал подкрепляли показания свидетелей и фотоснимки.

Нарушитель обратился в суд с требованием отменить наказание. Он сообщил, что машину отдал в постоянное пользование другому человеку и сам не водит, поэтому ответственности не несет.

Административная комиссия не нашла оснований для удовлетворения иска. Заявитель не смог доказать, что на его автомобиле ездит еще кто-то, кроме него. К тому же транспорт не застрахован и полиса ОСАГО у владельца нет.

С учетом установленных обстоятельств суд оставил решение о штрафе без изменения, а жалобу пензенца - без удовлетворения, сообщили в Октябрьском районном суде.