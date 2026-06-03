Пензенец добился возмещения убытков после отмены рейса из Сочи

Пензенец через суд добился взыскания с авиакомпании «Азимут» дополнительных расходов, связанных с отменой рейса.

В октябре 2024 года горожанин купил 2 билета на рейс из Сочи в Пензу за 24 380 рублей с вылетом в 1:15 24 августа 2025-го.

В назначенную дату пассажиры прошли регистрацию, но за несколько минут до отправки рейс отменили из-за ограничения использования воздушного пространства над Пензой.

Мужчине пришлось покупать билеты на самолет до ближайшего города - Саратова, оплачивать такси, проживание в гостинице (сутки) и питание.

Авиакомпания вернула деньги за билеты, однако в возмещении убытков отказала.

«Истец посчитал, что перевозчик не принял никаких мер для минимизации расходов пассажиров. В то время как все другие авиакомпании откладывали рейсы, предоставляли пассажирам питание и размещали в гостинице, «Азимут» была практически единственной авиакомпанией, сразу же отменившей рейс без его откладывания. К пассажирам не был направлен представитель авиакомпании для объяснения причин отмены рейса и предложения каких-либо вариантов разрешения сложившейся ситуации», - уточнили в Пензенском областном суде.

Ответчик, в свою очередь, отметил: отмена была обусловлена исключительно требованиями безопасности, поэтому о взыскании убытков и штрафных санкциях не может быть и речи.

Тем не менее Первомайский районный суд частично удовлетворил иск. Не согласившись с решением, авиакомпания подала апелляцию.

«Коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда согласилась с выводами о взыскании с ответчика убытков и штрафных санкциях, снизив их размер в связи с частичной выплатой ответчиком денежных средств, взыскав в общей сумме в пользу истца 98 122 рубля, включая убытки, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда», - заключили в суде.