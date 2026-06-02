Осужденные косят траву и красят бордюры в Пензе

20 человек, отбывающих наказание в колонии-поселении № 12 в селе Сосновка (40 км от Пензы), отправились работать на благо общества.

Они под надзором занимаются уборкой территорий в Пензе, мойкой остановочных павильонов, покраской мостов и бордюров, покосом травы.

«Получаемая заработная плата направляется на погашение исковых обязательств и другие нужды осужденных», - уточнили в региональном УФСИН.

Как отмечает руководство колонии-поселения, труд хорошо влияет на поведение контингента: нарушений режима стало меньше.

Общая стоимость контрактов на трудоустройство осужденных, заключенных УФСИН, превысила 2 000 000 рублей.

