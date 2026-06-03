«Ищет свой дом»: в Спутнике блуждает косуля

В Спутнике (Засечное) блуждает косуля. Копытное, вышагивающее среди кустов в зеленой зоне, сняли на видео.

Кадры с животным появились в Сети в среду, 3 июня. По словам местных жителей, косулю видели и 2-го числа - в районе дома № 9 на улице Изумрудной.

«С растерянным взглядом ищет свой «дом», - отмечается в посте.

Дикие животные нередко забредают в населенные пункты региона и не могут выбраться. Так, в Пензе в 2024-м косуля больше двух месяцев блуждала в Дальнем Арбекове.

Она привыкла к людям и машинам, не пугалась их, щипала траву на газонах и листву с ветвей. Пензенцы переживали, что копытное попадет под автомобиль или пострадает от собак, и просили спасти его, вернув в лес. В итоге это удалось сделать с помощью шумового воздействия.