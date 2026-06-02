Пензячке удалось через суд вернуть квартиру, изъятую за долги

58-летней жительнице Пензы, супруге участника СВО, суд вернул квартиру, отобранную банком за долги. Вопрос удалось решить после вмешательства уполномоченного по правам человека в регионе.

Женщина была указана как поручитель в договоре ипотечного кредитования на новостройку, заключенном ее сыном. Объект не был вовремя сдан и поэтому не мог числиться в залоге.

В итоге производство по исполнительному листу обратили на уже имевшуюся у супругов квартиру (63 кв. м). Помещение они приобрели после заключения брака и там же жили вместе с взрослыми детьми.

Недвижимость передали банку-взыскателю. Лишившаяся имущества пензячка пришла с проблемой на личный прием к уполномоченному по правам человека Владимиру Фомину. Омбудсмен подал в Октябрьский районный суд иск о защите имущественных прав граждан.

Военнослужащий по объективным причинам не мог отстаивать свои интересы и предъявить документы, подтверждающие право собственности. Между тем закон предписывает приостанавливать исполнительное производство в отношении члена семьи участника СВО.

28 мая суд признал договор купли-продажи квартиры недействительным и вернул спорную квартиру семье.

