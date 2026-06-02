В Музее одной картины не работает туалет

Из жизни

В Музее одной картины не работает туалет
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В Музее одной картины серьезная проблема: в учреждении не функционирует санузел.

О ситуации рассказала читательница PenzaInform.ru. «Что с водоснабжением в уникальном Музее одной картины? Невозможно посетителям и даже самим работникам посетить туалет. Это стало роскошью в наш бурный XXI век? Всего-то нужно подсоединить трубу с холодной водой», - пожаловалась пензячка.

Редакция послала запрос в областное министерство культуры и туризма. В ведомстве подтвердили: «В здании Музея одной картины действительно имеются проблемы с работой санузла по причине выхода из строя наружных сетей водопровода. Для обслуживания посетителей администрацией музея организован подвоз воды в емкостях».

Параллельно руководство пытается решить вопрос подключения объекта по постоянной схеме к центральным сетям водоснабжения.

На это требуется определенное время, добавили в министерстве.

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