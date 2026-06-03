В Спасске суд отказал перенервничавшей пенсионерке

В Спасске пенсионерка не смогла добиться возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда после коммунальной аварии.

82-летняя женщина обратилась в суд, где заявила, что 4 декабря 2025 года тракторист при расчистке снега около ее дома задел основание водопроводного колодца. Из-за этого оказался затоплен подвал.

Пенсионерке пришлось купить запчасти для ремонта водопровода на 21 005 рублей. Кроме того, из-за случившегося женщина сильно перенервничала, состояние ее здоровья ухудшилось - на лечение она затратила 41 567 рублей.

Горожанка попросила взыскать с тракториста эти суммы и еще 450 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В процессе разбирательства было установлено, что мужчина действительно занимается расчисткой дорог по контракту с администрацией Спасска, однако 4 декабря работы не проводились.

Так как других доказательств вины ответчика пенсионерка не представила, ее иск оставили без удовлетворения, сообщили в Спасском районном суде.