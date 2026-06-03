В Спасске суд отказал перенервничавшей пенсионерке

Из жизни

В Спасске суд отказал перенервничавшей пенсионерке
Печать
Max

В Спасске пенсионерка не смогла добиться возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда после коммунальной аварии.

82-летняя женщина обратилась в суд, где заявила, что 4 декабря 2025 года тракторист при расчистке снега около ее дома задел основание водопроводного колодца. Из-за этого оказался затоплен подвал.

Пенсионерке пришлось купить запчасти для ремонта водопровода на 21 005 рублей. Кроме того, из-за случившегося женщина сильно перенервничала, состояние ее здоровья ухудшилось - на лечение она затратила 41 567 рублей.

Горожанка попросила взыскать с тракториста эти суммы и еще 450 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В процессе разбирательства было установлено, что мужчина действительно занимается расчисткой дорог по контракту с администрацией Спасска, однако 4 декабря работы не проводились.

Так как других доказательств вины ответчика пенсионерка не представила, ее иск оставили без удовлетворения, сообщили в Спасском районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
трактор компенсация суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!