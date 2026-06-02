Прокуратура помогла обеспечить ребенка лекарствами за 90 000 руб.

В Пензенской области мать девочки-инвалида обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что ее ребенка не обеспечивают лекарствами.

Девочка страдает хроническим заболеванием. Ежемесячно она должна получать препараты, стоимость которых составляет 90 000 рублей.

Льготные рецепты ребенку не выписывали.

Надзорное ведомство провело проверку по этой жалобе.

«После вмешательства прокуратуры права ребенка восстановлены, она бесплатно обеспечена лекарственными средствами», - сообщили в областной прокуратуре.

