Опубликован момент ДТП с пешеходом на ул. Володарского

В Пензе на улице Володарского водитель иномарки не заметил, как сбил пересекавшую дорогу женщину. Момент ДТП опубликовали в Сети вечером в пятницу, 10 апреля.

Инцидент произошел рядом с домом № 9. В объектив камеры попала темная легковая машина, которая выезжала на Володарского с второстепенной дороги. Водитель ждал возможности повернуть и перекрыл полосу, по которой двигался автор кадров.

Позади ожидавшего автомобиля проезжую часть переходила женщина. Водитель сдал назад, чтобы пропустить автора видео, и сбил ее.

Женщина упала спиной на дорогу и осталась лежать. Автомобилист продолжил движение назад, не заметив случившегося. Пострадавшая поджала ноги, чтобы уберечься от повторного наезда.

«На таких машинах есть камера заднего хода. Он куда смотрит?», «Там и камера заднего вида, и парктроник. КАК?» - задались вопросами пензенцы в комментариях.