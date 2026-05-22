В Пензе управление ЖКХ заплатит за нападение собаки на ребенка

Из жизни

В Пензе управление ЖКХ заплатит за нападение собаки на ребенка
Печать
Max

Управление ЖКХ Пензы обязали выплатить компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки.

В декабре 2025 года в Октябрьском районе пес напал на мальчика. Пострадавшему оказали помощь в детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

Случившееся плохо повлияло на ребенка, он испытывал страх и тревогу. Мальчику оказывал поддержку школьный психолог.

Прокурор попросил суд взыскать с городского управления ЖКХ 110 000 рублей в пользу матери пострадавшего.

Суд ознакомился с материалами дела и решил, что УЖКХ не приняло достаточных мер для отлова безнадзорных животных, поэтому обязано возместить моральный ущерб.

Иск удовлетворили частично. Матери мальчика выплатят 70 000 рублей.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное укус суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!