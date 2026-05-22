В Пензе управление ЖКХ заплатит за нападение собаки на ребенка

Управление ЖКХ Пензы обязали выплатить компенсацию морального вреда за укус бездомной собаки.

В декабре 2025 года в Октябрьском районе пес напал на мальчика. Пострадавшему оказали помощь в детской больнице имени Н. Ф. Филатова.

Случившееся плохо повлияло на ребенка, он испытывал страх и тревогу. Мальчику оказывал поддержку школьный психолог.

Прокурор попросил суд взыскать с городского управления ЖКХ 110 000 рублей в пользу матери пострадавшего.

Суд ознакомился с материалами дела и решил, что УЖКХ не приняло достаточных мер для отлова безнадзорных животных, поэтому обязано возместить моральный ущерб.

Иск удовлетворили частично. Матери мальчика выплатят 70 000 рублей.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в Октябрьском районном суде Пензы.