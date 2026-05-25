Активный пензенец собрал более 700 старых покрышек

Из жизни

Max

В Железнодорожном районе Пензы благодаря активности одного из жителей было собрано более 700 отработанных автомобильных шин.

Покрышки он искал на придомовых и прилегающих территориях.

Администрация района помогла с вывозом опасных отходов, задействовав 3 спецмашины. Соответствующую заявку можно оставить по телефону 55-11-00, уточнили в мэрии.

Уже не раз подчеркивалось, что к вопросу утилизации покрышек следует относиться осознанно.

Резина, из которой изготавливают шины, относится к отходам IV класса опасности, поэтому ее нельзя просто выбросить: под воздействием солнечных лучей и дождевой воды она начинает выделять вредные для человека вещества, загрязняя почву и воздух.

Делать из шин декоративные ограждения и «лебедей» также опасно с точки зрения экологии.

