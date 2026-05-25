В Бессоновке в суде доказали фиктивность брака участника СВО

Бессоновский районный суд признал фиктивным брак местной жительницы с участником СВО. С иском обратился военный прокурор Пензенского гарнизона.

Надзорный орган, изучив обстоятельства регистрации, пришел к выводу: она состоялась исключительно ради получения прав на льготы и меры поддержки.

Будущие супруги принесли в загс сразу 2 заявления - о заключении брака и о сокращении срока подачи заявления в связи с тем, что мужчину отобрали в кандидаты для заключения контракта. Их поженили в тот же день.

Доказано, что между новоиспеченными супругами отсутствовали отношения как до свадьбы, так и после нее. В загс они не позвали ни родственников, ни друзей мужчины, женщина не стала менять фамилию.

После регистрации сельчанин убыл в зону проведения спецоперации и впоследствии пропал без вести.

«Фиктивным признается брак, заключаемый без намерения супругов (одного из них) создать семью, а лишь в целях получения прав и льгот имущественного или иного характера (право на жилплощадь, право на регистрацию по месту жительства супруга, право на имущество супруга в случае его смерти, право на пенсию и т. д.). Поэтому внешнее выражение воли вступающих в брак лиц (или одного из них) в подобных ситуациях не соответствует ее внутреннему содержанию и истинным намерениям брачующихся (или одного из них)», - пояснили в суде.

Запись о заключении брака решено аннулировать, а его признать недействительным.