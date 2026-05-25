Жителя Кондоля накажут за позволение сыну ездить без прав

47-летнего жителя Кондоля (Пензенский район) оштрафуют за то, что разрешил 16-летнему сыну ездить на мопеде без водительских прав.

23 мая подросток ехал на Motoland и на улице Юбилейной столкнулся с «Ладой-Калиной» под управлением 36-летнего мужчины.

В результате происшествия он получил травмы, потребовалась госпитализация.

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции начали административное расследование, сообщили в региональном УМВД. Отцу подростка придется расплатиться за свою небрежность: санкция статьи предполагает штраф в размере 30 000 рублей.

Ранее за аналогичный проступок наказали 48-летнюю жительницу Земетчинского района. Она купила 14-летнему сыну мотоцикл Motoland, на котором тот попал в аварию и также получил травмы. Дело направлено в суд.