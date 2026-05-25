Водитель, угодивший в яму на трассе М-5, отсудил 150 000 рублей

В Пензе водитель, наехавший на выбоину, добился возмещения ущерба. Дело рассматривали суды 2 инстанций.

1 февраля 2025 года мужчина ехал по трассе М-5 на автомобиле Kia Cerato Forte и угодил в яму, которая не была огорожена. Из-за этого машина получила механические повреждения.

Сам водитель правила дорожного движения при этом не нарушал.

Обслуживанием данного участка трассы занимается Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга», оно и стало ответчиком по делу.

Ленинский районный суд, куда водитель обратился в первую очередь, посчитал, что управление не обеспечило безопасное движение транспорта, и частично удовлетворил требования, взыскав в пользу автомобилиста 150 000 рублей.

На решение была подана апелляция, однако оснований для изменения постановления после пересмотра дела не нашли, сообщили в Пензенском областном суде.