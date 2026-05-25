Пензенец попытался устроить личную жизнь в торговом центре

Росгвардейцы задержали 44-летнего пензенца, который решил устроить свою личную жизнь в торговом центре в Засечном. Избранницу он надеялся найти среди продавцов-кассиров.

Тревожный сигнал с объекта поступил в вечернее время. Прибыв на место, росгвардейцы узнали от охранников, что посетитель, от которого исходит сильный запах алкоголя, пристает к кассирам женского пола.

Мужчине делали замечания и неоднократно просили его покинуть помещение, но он игнорировал все обращения.

Бойцы задержали пензенца. Он признался, что просто хотел познакомиться с девушками, рассказали в областном управлении Росгвардии.

Дальше с нарушителем общественного порядка будет разбираться полиция.