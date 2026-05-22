На улицах Засечного заметили двух лосей

Из жизни

На улицах Засечного заметили двух лосей
Печать
Max

В Засечном заметили двух лосей. Одного из животных сняли пробегающим по улице рядом с многоэтажкой.

Кадры с сохатым опубликовали в Сети в ночь на пятницу, 22 мая. По словам очевидицы, лоси бежали с улицы Олимпийской в сторону Фонтанной.

Попавшему в объектив камеры животному было тревожно в непривычной обстановке.

«Косули тоже гуляют по городу, скоро будут медведи жить в подъездах, и вместо собак гулять волки», - прокомментировала пост пользовательница.

В региональном минлесхозе предупредили, что в мае у диких копытных начинается сезон отела. Специалисты посоветовали при случайной встрече с лесным обитателем не подходить к нему близко и позволить уйти.

«Помните, что здоровое животное может напасть только для самозащиты или защиты своего потомства, если испугается или решит, что вы проявляете агрессию», - обратились к пензенцам в министерстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное лось засечное
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!