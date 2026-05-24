Забывший о 2 дочерях житель Каменки отработает 300 часов

В Каменке 39-летнего местного жителя привлекли к уголовной ответственности за долг по алиментам.

Мужчина без уважительных причин не перечислял деньги на содержание 2 дочерей, 11 и 13 лет. За это его подвергли административному наказанию, но принятые меры не возымели эффекта.

С апреля 2024 года по март 2025-го горожанину насчитали недоимку в размере более 359 000 рублей. К июню 2025-го его общий долг превысил 1,2 млн.

В итоге в отношении нерадивого отца возбудили уголовное дело. Он признал вину.

Суд назначил жителю Каменки наказание в виде 300 часов обязательных работ, сообщили в областной прокуратуре. Приговор вступил в законную силу.

