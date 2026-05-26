Сотрудники ГАИ помогли малышу вовремя добраться до больницы

Сотрудники областной ГАИ помогли семье, чей ребенок нуждался в срочной медицинской помощи.

Правоохранители дежурили в Бессоновке, когда к ним подошла пара с малышом на руках. Родители рассказали, что ребенку необходимо срочно попасть в больницу, но самостоятельно добраться до медучреждения в Пензе они не успевают.

«Мы поняли, что каждая минута на счету и только благодаря нашим оперативным действиям возможно доставить маленького пациента в медицинское учреждение вовремя», - рассказал старший инспектор ДПС Николай Ашанин.

Сотрудники ГАИ посадили семью в патрульный автомобиль, включили проблесковые маячки, специальные звуковые сигналы и отправились в путь.

Семья за короткий срок добралась до областной детской больницы имени Н. Ф. Филатова. Там медики помогли малышу, сообщили в региональном УМВД РФ.