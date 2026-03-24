«Народ бунтует»: в Сети обсуждают выходку водителя на Московской

«Гранта» пошла против системы на Московской в Пензе» - видео с таким заголовком появилось в местных каналах в мессенджерах поздним вечером 23 марта.

На кадрах водитель легкового автомобиля повернул с улицы Кураева на Московскую и попытался проехать вверх, игнорируя болларды (дорожные столбы-ограничители, которые используются для контроля доступа транспорта). В результате машина подлетела на одном из них.

«В городе Глупове без изменений», «Выпускник «Арлекино» получил права», «Арлекино» закрыли, народ бунтует, штурмом берут», «Когда друг попросил забрать из «Арлика», «Весна. Март», «И ведь целенаправленно ехал на столбы. Скучно у нас в Пензе, от этого и такие новости. Эх, поскорее бы цирк сделали», - прокомментировали горожане.

Верхнюю часть Московской закрыли для движения транспорта в 2022 году. Пешеходный статус улицы хоть и предполагает отсутствие автомобилей, право проезда есть у людей, проживающих в расположенных там домах (если нет другого выезда). «Также имеется возможность подъезда к объектам торговли, социального обслуживания для их загрузки (в определенные часы), к которым невозможно обеспечить подъезд с сопредельной территории с дворовой части. Режим проезда определен специальным соглашением. Выезд на пешеходную часть улицы Московской предусмотрен для спецтехники экстренных и коммунальных служб», - пояснили в мэрии в 2022-м.

Однако в реальности картина иная: автомобили в верхней части Московской не редкость. Один из пензенцев предлагал узаконить парковку, но сделать ее платной.

На заседаниях в гордуме периодически поднимают тему, предлагая активизировать борьбу с автомобилистами, нарушающими правила на участке Московской между улицами Кураева и Карла Маркса. Однако ситуация не меняется.