В Городищенском районе пожарные спасли косулю

В Городищенском районе сотрудники 52-й пожарно-спасательной части пришли на помощь косуле, попавшей в безвыходное положение.

Сигнал поступил 16 февраля в 14:00 от жителя поселка Чаадаевка. Он сообщил о застрявшем в решетчатом заборе на Заводской улице животном.

К тому времени косуля уже обессилела и не могла выбраться самостоятельно. Пожарные, прибыв по указанному адресу, высвободили ее и отпустили в лес.

Сотрудники разных организаций уже не раз выручали диких животных из беды. Так, в ноябре 2025-го работники областного минлесхоза освободили из ловушки барсука в Бессоновском районе.

В сентябре того же года в Богословке спасли от бродячих собак косулю. Она пыталась спрятаться на одном из подворий. В вызволении участвовали представители Пензохотрыболовсоюза.