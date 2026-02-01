Пострадавшей на работе пензячке выплатили 700 тысяч рублей

В Пензе работнице предприятия на улице Гагарина выплатили компенсацию за травмы, полученные на производстве.

Инцидент случился в апреле 2025 года. При погрузке с металлической конструкции на женщину упали 10 триплексных стекол массой не менее 1 тонны. Итогом стали гематомы, ушиб головного мозга, открытые и закрытые переломы.

Нанесенный здоровью вред эксперты квалифицировали как тяжкий. Пострадавшая провела в больнице 17 дней, утратила способность самостоятельно передвигаться и некоторые жизненно важные функции. На предприятии ситуацию не проигнорировали: приобрели слуховой аппарат, наняли сиделку.

Суд, установив факт трудовых отношений, вынес решение о взыскании с предприятия 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Его исполнение взяла на контроль областная прокуратура. Денежные средства женщине выплачены, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

