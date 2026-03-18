Запрет остановки на ул. Ленинградской прокомментировали

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» прокомментировали проблему, которая появилась у жителей Западной Поляны с зимы. Водители маршруток, ссылаясь на указ сверху, перестали останавливаться у магазина «Скидкино» (бывший «Два гуся») на улице Ленинградской.

Редакция PenzaInform.ru переслала в ведомство вопрос читателя. «Почему запретили высаживать пассажиров у магазина «Скидкино»? В этом месте вообще очень не хватает остановки общественного транспорта. Маршрутчики останавливались там по требованию, не нарушая ПДД. Почему им запретили? Зачем так с людьми?» - поинтересовался горожанин.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» пояснили: в соответствии с постановлениями регионального правительства (№ 84-пП от 15.02.2016 и № 303-пП от 19.04.2022) при организации движения по маршрутам с интервалом менее 30 минут посадка и высадка пассажиров осуществляется только на остановочных пунктах.

По мнению чиновников, горожане должны выходить на остановках «Гарнизонный дом офицеров» (ул. Ленинградская) и «Гортеплоэнергия» (ул. Мира).

До зимы редкая маршрутка, следовавшая по Западной Поляне со стороны улицы Лермонтова, не высаживала пассажиров у «Скидкино». Пензенцы просили сделать там остановку, но в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» назвали ее организацию нецелесообразной.