На ул. Гагарина в Пензе женщину придавило пирамидой для стекла

21.04.2025 | 11:41

В Пензе, на базе строительных материалов на улице Гагарина, случилось ЧП, в котором пострадал человек.

В пятницу, 18 апреля, на работницу предприятия упала транспортировочная пирамида для стекла, придавив женщину.

На место ЧП прибыли сотрудники пожарно-спасательного центра. Они перенесли пострадавшую в автомобиль скорой помощи, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

16 апреля спасатели эвакуировали мужчину, который упал с крутого берега реки Пензы в районе моста на улице Токарной.

Специалисты, используя альпинистскую веревку, добрались до пострадавшего и помогли ему подняться наверх. Затем его передали бригаде медиков.