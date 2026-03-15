Любовь к тонировке дорого обошлась жителю Сердобска

32-летнего жителя Сердобска наказали рублем за игнорирование требований полиции.

В октябре 2025 года молодого человека привлекли к административной ответственности. Лобовое стекло его иномарки пропускало лишь 27,9% света, тогда как по нормативу должно быть как минимум 70%.

«Ему было выдано требование немедленно снять пленочное покрытие, но он проигнорировал его и продолжил ездить с тонированными стеклами, поскольку полагал, что не понесет наказание повторно», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

В конечном счете глухая тонировка привлекла внимание инспекторов ГАИ. Они остановили машину горожанина, когда тот ехал по улице Максима Горького.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции автовладельца оштрафовали на 3 000 рублей.

Ранее за такое нарушение наказали жительницу Бековского района. За любовь к тонировке ей пришлось заплатить 4 000 рублей.