Пензячка заявила о пренебрежении нормами этики в роддоме

Жительнице Пензы после пребывания в городском родильном доме потребовалась защита омбудсмена. Женщина пожаловалась на нарушение права на медицинскую помощь.

Она рассказала, что во время беременности врач при осмотре пренебрег нормами этики и деонтологии (морали и нравственности).

Аппарат уполномоченного по защите прав человека Владимира Фомина сделал запрос в региональный минздрав для проведения ведомственного контроля.

«Комиссией министерства со стороны медицинских работников выявлено нарушение в части отсутствия протокола осмотра пациентки, который должен содержать диагноз, перечень и результаты медицинских вмешательств, а также рекомендации по дальнейшему лечению», - сообщил Фомин об итогах проверки.

Главврачу роддома внесли предписание, обязывающее проконтролировать качество и безопасность медицинской деятельности, рассмотреть вопрос о применении мер административного реагирования в отношении лиц, допустивших нарушения, а также организовать обучающий семинар для работников по вопросам соблюдения правил медицинской этики и деонтологии, заключил омбудсмен.

роддом пациент врач
 
 
 
 
 

