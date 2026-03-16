В Пачелмском районе женщина задолжала детям более 2 миллионов

В Пачелмском районе женщину осудили за неуплату алиментов троим несовершеннолетним детям. Она задолжала более 2 миллионов рублей.

Мать по решению суда обязана ежемесячно направлять средства на содержание детей, но долгое время не делала этого.

Ее привлекали к административной ответственности с назначением наказания в виде 100 часов обязательных работ, однако должных выводов сельчанка так и не сделала.

Когда в отношении женщины возбудили уголовное дело, она признала вину, раскаялась и частично погасила долг.

В итоге на этот раз ее приговорили к 160 часам обязательных работ, сообщили в Пачелмском районном суде.