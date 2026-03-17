В Сердобске у водителя отобрали права за ДТП с инвалидом

В Сердобске у 23-летнего водителя отобрали права после ДТП с участием пешехода.

Авария случилась вечером на улице Гагарина. Молодой человек не заметил вовремя женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому переходу, и сбил ее.

Пострадавшая, инвалид с детства, получила травмы, которые были расценены как вред здоровью средней тяжести.

Водитель признал вину, извинился перед женщиной и выплатил ей 50 000 рублей в качестве возмещения ущерба.

Ему назначили наказание в виде лишения права управления транспортом на ближайшие полтора года, обязав сдать удостоверение в ГАИ, сообщили в Сердобском городском суде.